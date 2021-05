Il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino ,impegnato con l'Argentina per due gare di qualificazione ai Mondiali per centrare un posto in Coppa America, è ancora caricato dall'entusiasmante terzo posto guadagnato con la Dea: "Avevo tanta voglia di essere convocato dalla mia nazionale e un po' me l'aspettavo: è la prima volta, spero di essere all'altezza della situazione", ha rivelato al canale ufficiale della società Atalanta.it.



FARE MEGLIO- "Una bella stagione, anche se volevamo fare qualcosa di più: siamo arrivati terzi e in finale di coppa, ma abbiamo potenziale per crescere ancora. Dopo le vacanze, ci metteremo al lavoro per fare ancora di più l'anno prossimo. Il pubblico ci è mancato tanto, soprattutto nelle ultime partite: speriamo di ritrovarlo l'anno prossimo allo stadio. Ringrazio la città e i tifosi, che sono riusciti a farci arrivare la loro energia".