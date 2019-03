Josè Luis Palomino, difensore dell’Atalanta classe 1990, ha parlato della sua stagione a Bergamo a margine della sessione di autografi e foto con i tifosi nerazzurri allo Store cittadino: “Sappiamo che il Chievo ha bisogno di punti. Noi stiamo facendo bene e speriamo di continuare così, prendendo altri punti per stare vicini alle altre, loro vorranno fare la partita ma penso che sarà difficile perché noi in casa vogliamo fare bene, la affronteremo al massimo - ha spiegato il difensore -. Dovremo fare attenzione, ogni volta pensiamo di poter vincere quando scendiamo in campo, dobbiamo continuare come fino ad ora concentrati ed è certo che non vogliamo perdere punti importanti come successo".



"L’interesse del Boca Juniors? È stato carino saperlo. Lo è sempre quando ti cercano ma il mio obiettivo è rimanere qua con l’Atalanta. Quello che è passato è normale per ogni giocatore durante il mercato. Il mio obiettivo stagionale è sperare di alzare il livello, magari arrivare a due gol, la squadra sta bene e ha bisogno del mio aiuto... stiamo tutti bene". E' contento Josè Luis Palomino, l'interesse argentino lo stuzzica ma il suo futuro è a Bergamo. "Le due vittorie ci hanno dato fiducia, la partita con la Fiorentina è stata un’opportunità per fare poi meglio in campionato, speriamo di confermarci alzando il livello anche nel ritorno". Inevitabile, dunque, pensare già alla semifinale di Coppa Italia, ma intanto c'è il campionato: "Per noi non è facile nemmeno con le squadre piccole, perchè vogliono vincere, ma noi dobbiamo farlo questa domenica e poi riposarci perché ne abbiamo bisogno, affrontandoli nella miglior maniera".



Di attaccanti ne ha contrastati tanti, in Serie A, ma un nome su tutti lo ha fatto faticare: "Per me sono tutti difficili, l’obiettivo a parte il risultato è impedire che il loro attaccante faccia tanti gol, se devo dire il più difficile da affrontare dico Piatek, secondo me può diventare ancora meglio. Abbiamo preso tanti gol in difesa ma dobbiamo migliorare anche lì, non dobbiamo prendere gol subito. Abbiamo sempre grande motivazione ma dobbiamo tenere sempre l’obiettivo ben centrato". Un fioretto in caso di Europa?: "Non so cosa farò per festeggiare ancora! La gente è molto affettuosa e per me questo è importante, carica la squadra che sta bene e siamo in un momento felice”.