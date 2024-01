Atalanta, Palomino e Adopo richiesti dalla Salernitana

Sirene granata per alcune riserve dell’Atalanta. La Salernitana ultima in classifica, ma rivitalizzata dall’arrivo del nuovo ds Walter Sabatini, per rilanciarsi nella corsa salvezza ambisce a due giocatori poco utilizzati dalla Dea, il 34enne difensore centrale argentino Jose’ Luis Palomino e il 23enne mediano francese Michel Adopo