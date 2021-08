Il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino, nell'intervista a L'Eco di Bergamo, torna sul mercato: "Il Cagliari? Io non ho parlato non nessuno. In futuro mi vedo ancora qua a Bergamo. I nostri obiettivi? Non è facile fare previsioni, ci penseremo a dicembre in base a dove saremo. Ma se l’anno scorso siamo arrivati terzi, quest’anno possiamo puntare al secondo posto“.