Il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino ha commentato ai microfoni di Atalanta.it la larga vittoria per 5-1 contro il Crotone: “Sono contento per il gol, ma sono più contento che la squadra ha potuto creare situazioni e fare quello che voleva fare”.



ASPETTANDO L’INTER- “Sento che abbiamo domintao la partita e che abbiamo generato qualche situaizone per loro ma per fortuna abbiamo potuto fare una buona gara e stare con la concentrazione giusta pensando alla prossima che sarà importante”.



IL GOL- “Il mister ci dice di stare calmi e pensare partita dopo parita, stiamo bene e ora abbiamo fiducia, la classifica ora ha 3 punti in più, ora speriamo di fare bene con l’Inter. Sarà contro una squadra che gioca bene ma noi stiamo bene. Guardiamo sempre la classifica ma pensiamo partita per partita. Ogni gara è diversa ma oggi abbiamo saputo giocare bene con possesso palla e per fortuna siamo contenti, abbiamo fatto bene. La scorsa partita non ho potuto calciare su assist di Zapata, questa volta per fortuna sono riuscito a fare gol”.