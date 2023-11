Tra infortuni e squalifica per doping, il difensore argentino dell'Atalanta Palomino ha scontato un anno e mezzo sfortunato a Bergamo. Da inizio stagione poi ha racimolato solamente dodici minuti in campo, senza trovare spazio.



In estate aveva rifiutato in extremis l'offerta del Cagliari quando sembrava tutto fatto ma ora, a gennaio o a giugno, potrebbe salutare definitivamente l'Atalanta: l'Olympiakos infatti ha chiesto di lui, garantendogli minutaggio da titolare. Al momento il difensore nerazzurro di quasi 34 anni è valutato circa tre milioni di euro.