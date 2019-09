Un'intervista speciale a pochi giorni dalla Champions League quella de L'Eco di Bergamo di questa mattina dedicata a uno dei protagonisti dell'Atalanta. A parlare dell'avventura nell'Europa più bella e delle prime due gare in Serie A il difensore dell’Atalanta José Luis Palomino:“Mi sento giocatore di una squadra che vuole intraprendere un certo percorso, non sto a pensare se sono titolare o meno, anche se chiunque vorrebbe giocare sempre. Con la Champions League inizialmente ci sarà un po’ di ansia, ma la concentrazione dovrà avere la meglio. Sarà importante tenere la mentalità giusta soprattutto all’inizio del primo impegno: ci vorranno cinque minuti in cui dovremo tutti entrare in partita“.



INFATICABILE. “Non credo si sentirà la fatica: io preferisco giocare ogni tre giorni piuttosto che una volta a settimana. Voglio inseguire entrambi gli obiettivi, anche se non sarà facile. In campionato puntiamo a migliorare sempre di più: l’anno scorso siamo arrivati terzi e vorremmo replicare quel risultato. Sono un difensore, ma il primo obiettivo, per me, è una squadra che segni. Mi piace di più il nostro stile, la nostra idea di gioco, con l’Atalanta che vuole sempre spingersi in attacco e creare occasioni, giocare bene provare a vincere“.​



MALE IN DIFESA- “I troppi gol subiti finora sono un problema che ci portiamo dietro dallo scorso anno: dobbiamo trovare più concentrazione per riuscire a evitare certi gol, specie su calcio piazzato. Sicuramente dobbiamo migliorare dietro e in mezzo al campo. Io sono colpevole come i miei compagni perché faccio parte della difesa. Non è un problema di equilibrio“.