Jose Luis Palomino, difensore dell'Atalanta, avvisa l'Inter: "Certo che puntiamo in alto, perché no? Siamo a sei punti dall’Inter, non a 20. E con 13 partite da giocare, con 39 punti in palio, tutto è ancora possibile. Noi ci proveremo in tutti i modi, siamo l’Atalanta. Poi alla fine faremo i conti".