Sembrava una di quelle favole a lieto fine. E invece, dopo sei stagioni e mezza e la rottura con Gasperini, le strade del Papu Gomez e dell’Atalanta sono destinate a separarsi. Ne sono convinti i betting analyst che vedono per l’argentino un futuro lontano dal Gewiss Stadium già da gennaio. Gli arabi dell’Al Nasr, in quota a 3,00, sono pronti a mettere un bel po’ di soldi sul tavolo per assicurarsene le giocate, ma il numero 10 atalantino preferirebbe un campionato di prima fascia. Così ecco profilarsi un testa a testa tra Roma e Milan, date entrambe a 6,00. Le sponde rossonere e giallorosse sono le più probabili per il bookmaker inglese, ma non le uniche. A 8,00 sono date Inter e Lazio, insieme al Boca Juniors, la Juventus è più defilata, a 10.