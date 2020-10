Il capitano dell'Atalanta Papu Gomez ha commentato la straripante vittoria della sua Dea contro il Midtjylland a Sky Sport: “Era difficile pensare un inizio migliore, siamo entrati in partita veloci, aggressivi. A parte una loro palla pericolosa, non ci hanno creato pericolosità. La squadra ha un’altra consapevolezza della Champions rispetto all’anno scorso, fino all’ultima gara può succedere di tutto. Dobbiamo approcciare bene tutte le gare, se vinciamo la prossima ci mettiamo bene in classifica”.



ESPERIENZA- “Vedevo la squadra negli ultimi anni, quasi tutti i miei compagni sono titolari nelle rispettive nazionali, anche questo ti dà esperienza. Le partite di Champions e con le nazionali sono simili, l’Atalanta ha acquisito un’esperienza importante”.



GOL CONTINUI- “Ultimamente sto arrivando più vicino all’area, ci sono partite e partite, dove magari devo alzarmi al centro del campo e dare una mano alla zona mediana. Tu lo sai (parla con Cambiasso, ndr) quando la palla entra le prime due o tre volte, poi entra sempre. Ci provo un po’ di più e sta andando bene”.



DE ROON E FREULER- “La squadra sa cosa deve fare, se devo fare una corsa all’indietro per aiutarli la faccio. Ma non solo io, anche Ilicic o Muriel, o ancora Zapata. Tutti danno una mano, tutti corrono per i propri compagni. De Roon e Freuler sono due animali (ride ,dnr). L’attaccamento alla città è pazzesco e riusciamo a trasmetterlo in campo”