Papu Gomez, al termine del 4-1 di Valencia, ha parlato ai microfoni di Sky: "Quando passano gli anni, uno acquisisce esperienza. Non sono più il giocatore che gioca sulla fascia, tengo la palla per aiutare la manovra della squadra. Sì, mi piacerebbe fare più gol, ma non ne ho mai fatti tanti in carriera. Io e Ilicic non siamo punte vere, giochiamo distanti dai difensori centrali. Per questo non hanno giocato né Duvan né Muriel, è andata bene. Non diamo punti di riferimento".