L'ex capitano dell'Atalanta Papu Gomez ha parlato a La Gazzetta dello Sport ricordando l'addio ai nerazzurri e il rapporto con Gasperini: "L’Atalanta di Gasperini ha fatto scuola, tante squadre giocano 3-4-3 o 3-4-2-1. Non cambierei nulla di quello che ho fatto perché ho vinto un Mondiale, una Coppa America e un’Europa League dopo la separazione dalla Dea. Ho continuato a giocare ad alti livelli. Ovviamente non è stato piacevole andare via così per i tifosi".



GASP-"Siamo persone adulte, con Gasp quel che è successo è successo. Sono passati anni, speriamo di trovarci presto e salutarci. E non è un tiranno“.