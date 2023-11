L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato della lunga militanza di Gian Piero Gasperini in nerazzurro: "L'Atalanta ha avuto una grande fortuna ad averlo nel suo percorso, ma penso che anche per lui trovare il nostro sia stato una gran fortuna - ha detto a Sky Sport - Insieme abbiamo raggiunto risultati pazzeschi, anche se ogni anno si riparte da zero e ora contano il presente e il futuro".