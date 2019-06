Luis Muriel, neo attaccante dell'Atalanta, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale del club: "Sto bene, sono contento. L'entusiasmo che mi hanno trasmesso tutti, dal presidente al mister, è stato importantissimo. Mi sono sentito molto desiderato, una sensazione unica. Ho solo voglia di iniziare".



All'Atalanta troverai il tuo connazionale Zapata. "Lui è innamorato della città e della società. Duvan mi ha raccontato già un po', tutte cose bellissime. Lo conosco da tanti anni, siamo stati compagni anche nel Mondiale U20. In attacco ci siamo scambiati tante volte, è un vero amico. Averlo in squadra sarà importante, potremo fare molto bene".



Cosa pensi dell'Atalanta? "E' una società che sta crescendo. Il lavoro fatto negli ultimi anni ha portato a conquistare tanti traguardi, con tanti giocatori importanti. Quando la vedi in campo mette paura. Gasperini ha dato un'identità importante a questa squadra. Non vedo l'ora di iniziare, aiutare, dare il mio contributo e continuare a crescere".



Un giudizio sui tifosi? "Qui c'è un pubblico molto caldo, lo conoscono tutti. Da avversario l'ho sofferto tantissimo. Quest'ultimo anno ancora di più. Adesso averli dalla mia parte sarà uno stimolo in più. Insieme possiamo fare tante cose belle".