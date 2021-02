Matteo Pessina, trequartista dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo il ko, nell'andata degli ottavi di finale di Champions, contro il Real Madrid: "Siamo amareggiati, perché giocare in 10 uomini e non concedere niente e prendere gol nel finale... ci rende un po' così. Li abbiamo tenuti bene, abbiamo giocato per tutta la partita in 10, cercavamo di gestirli con la superiorità numerica dietro. Alla fine hanno trovato quel gol lì. Kroos? Un sogno vederselo davanti, poi quando giochi diventa un avversario come gli altri. Ci penserò stanotte. La maglia? Sì, l'ho scambiata con lui".



AVVERSARI DA CHAMPIONS - "Tanta differenza con gli avversari di Serie A? C'è grandissima differenza, uno è campione del mondo, l'altro pallone d'oro, hanno più qualità rispetto a qualsiasi altro giocatore in Europa. Ma noi ci alleniamo per queste partite, perché le sogniamo. Diamo tutto, li studiamo, cerchiamo di capire prima la giocata".



DOPO IL ROSSO - "Mi sono sdoppiato, questo mi ha chiesto il mister dopo il rosso. Dovevo prendere il posto di Freuler senza palla e alzarmi con la palla, tra Casemiro e Modric".