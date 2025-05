Atalanta-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Atalanta-Parma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Si chiude domenica al Gewiss Stadium alle 20.45 la stagione di Atalanta e Parma. I crociati sono a caccia dida due settimane. L'Atalanta vuole quindi festeggiare davanti ai suoi tifosi, e trovare risposte dalla panchina, mentre il Parma vuole regalare alla sua città un altro anno in Serie A: al momento sono quintultimi a quota 33, + 2 su Lecce ed Empoli e +4 sul Venezia. Il pareggio col Napoli li ha ricaricati.

Partita: Atalanta-ParmaData: domenica 25 maggio 2025Orario: 20:45Canale TV: DAZNStreaming: DAZNRui Patricio, Kossounou, Hien, Posch; Palestra, Sulemana, Brescianini, Ruggeri; Samardzic; Maldini, Retegui. All. Gasperini.Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.Il Parma dovrà fare a meno del tecnico Chivu, squalificato, mentre Valenti rientra. Fuori Cancellieri e l'ex Mihaila, Bonny dovrebbe giocare titolare con Pellegrino. Gasperini invece proseguirà i suoi esperimenti con giocatori in cerca del riscatto, in tutti i sensi: a rischio però Posch, che fino a oggi si è allenato solo in parte con il gruppo. Si cercano altre risposte dal giovane Maldini, che si è sbloccato a Marassi dopo tante occasioni perse.

Atalanta-Parma sarà visibile in tv sui canali DAZN. Per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv o utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Un'alternativa per i clienti sia di DAZN che di Sky è attivare ZONA DAZN e seguire la partita al 216 di Sky.La partita tra Atalanta e Parma sarà visibile in streaming tramite app di DAZN o sul sito di DAZN.Il racconto di Atalanta-Parma su DAZN è affidato ad Alberto Santi e Alessandro Budel.