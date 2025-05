Atalanta-Parma, le pagelle di CM: Maldini, doppio capolavoro, Ondrejka fenomeno!

Getty Images

si supera tra il 24’ e il 27’ parando di tutto tra Bernabé, Sohm, Bonny e Pellegrino, poi però prende 3 gol.sfila la palla dai piedi di Keita, poi si ripete con Bonny. Sempre attento.il capitano non toglie gli occhi da Pellegrino, peccato il giallo.: inedito il suo ruolo, anche in vista del futuro, va a prendere Hernani a centrocampo e rimane basso, braccetto di sinistra, aiutando in retroguardia.si fa pescare in posizione di fuorigioco, ma affonda al momento giusto sovrapponendosi a Maldini.

(Dal 1’ s.t.ritrova il campo dopo il lungo infortunio che l’ha tenuto fermo da inizio marzo, ma sbaglia in marcatura sul primo gol).: marca Somh ma sul più bello Pellegrino gli scappa via.: sfiora il gol, si sacrifica nei duelli aerei).ci prova da fuori area spedendo la palla alla Sud, si vede meno il suo contributo a centrocampo.(Dal 10’ s.t.sempre una garanzia).: il tandem con De Ketelaere funziona alla perfezione già prima dell’1-0, spunti perfetti, un terzo della rete è suo.

: generosissimo, si abbassa a recuperare la palla e organizzare l’attacco, dialoga con grande feeling con Bellanova,dalla sinistra si insinua e serve Retegui, poi però indossa i panni del protagonista segnando due gol bellissimi in meno di un minuto, un gol in scivolata e un tiro a giro di destro. Prenota una maglia per l’anno prossimo.: il più omaggiato dal pubblico, con un paio di incursioni arriva vicino al gol ma non basta).: questa volta serve un assist al compagno Maldini che vuole seguire le sue orme.

: sperimenta Ruggeri in difesa, ritrova risposte da Maldini, che ora promette bene. La Nord gli chiede di rinnovare il contratto, lui salta con la Curva.si immola in un paio di girate di Retegui, ma non può nulla quando Maldini mette il turbo.davanti alla porta deve infilarla in rete per l’1-0 al 24’, ma non inquadra l’angolino ed è un errore che costa caro.smorza Retegui finché può.: si precipita in area su Retegui e rischia ma riesce a fermarlo senza commettere fallo da rigore, arriva al momento giusto

il bergamasco grande ex fa tutto ciò che deve fare un capitano in un momento delicato, lotta, organizza.: tra la punizione sul secondo palo, i triangoli e le imbeccate fa il suo.: appena entrato dà lo spunto che porta al gol e poi raddoppia lui stesso prima del tris. Perfetto).subito a terra, sfortunatissimo, non si rialza più se non per lasciare il campo dopo il contatto con Kossounou.: si fa respingere da Carnesecchi un possibile gol).fa capolino anche lui in area impegnando Carnesecchi.

dona intensità).: combatte con Bellanova, quando si libera serve bene Bonny.: firma il gol e carica il settore ospiti sold-out, cerca altri uno-due con Pellegrino).poche occasioni in cui si vede in area, Chivu dalla tribuna chiede di più, quando entra Hainaut si trasforma e arriva l’assist. Va a tanto così dal gol della vittoria. Risorge nella ripresa.ci prova di destro potente al 13’, ma è sulla traiettoria di Carnesecchi, poi si fa raggiungere da Kossounou. Spreca troppe palle alte, le restanti gliele para Carnesecchi. Bellissima la palla del 2-2 servita a Ondrejka, grande intuizione.

in tribuna per squalifica, perde subito Keita ma sono decisivi i cambi che fa al telefono a inizio ripresa e che gli permettono di riaprire la gara, pareggiare i conti e vincere per salvarsi in grande stile.