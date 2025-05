Getty Images

Atalanta-Parma, 38esima giornata

I nerazzurri sono già certi di partecipare alla prossima, gli emiliani invece devono ancora lottare per mantenere il posto in Serie A. Per farlo, necessitano di almeno un punto nell'ultima uscita stagionale. Appuntamento dunque aldi Bergamo domenica 25 maggio alle ore 20:45. Sarà l'occasione per salutare alcune colonne della Dea, come Rafa, mentre Gasperini, nonostante le voci di addio, potrebbe alla fine restare ancora alla guida del club. Dall'altro lato invece non ci sarà lo squalificato. Confermata la coppia

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Atalanta-Parma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

TABELLINO(3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Ruggeri; Palestra, Sulemana, Brescianini, Bellanova; De Ketelaere, Maldini; Retegui.. Gasperini.(3-5-2): Suzuki; Circati, Balogh, Valenti, Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Pellegrino, Bonny.. Chivu.