L'Atalanta cerca un difensore sul mercato. Genoa e Sassuolo chiedono troppi soldi per Biraschi e Ferrari, così ora le due piste principali portano all'uruguaiano Matias Caceres (ex Juve) o soprattutto allo slovacco Martin Skrtel (ex Liverpool). Quest'ultimo si è svincolato a parametro zero dai turchi del Fenerbahçe e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, interessa anche al Parma.



In uscita il tedesco Gosens è tentato dallo Schalke, che gli offre un ingaggio da un milione di euro netto a stagione più bonus: ipotesi Luca Pellegrini in prestito dalla Juventus, mentre Castagne si deve operare al menisco mediale del ginocchio sinistro e starà fuori per circa un mese.