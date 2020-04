I grandi nerazzurri che in passato hanno vestito la maglia dell'Atalanta si sono divisi sulla questione della ripresa o meno del campionato di Serie A: Bortolo Mutti è per la ripartenza, Magrin e Nicolini sono per lo stop.



IL PARERE DI PARRETTI- In mezzo a loro c'è il procuratore ed ex preparatore atletico dell'Atalanta Giorgio Parretti, che a L'Eco i Bergamo ha predicato prudenza ma ha spinto per il via libera agli allenamenti nei centri sportivi, svelando uno scenario possibile che potrebbe riguardare il capitano della Dea Gomez: "Oggi si riparta con gli allenamenti e poi capiremo se potrà ricominciare il campionato. La problematica del calcio è la problematica dell'Italia: lo sport nazionale deve ripartire. (...). Attenzione, non dico che sia obbligatorio giocare, perché ora non si sa se sia possibile: sostengo che sia necessario riprendere le sedute".



IL PROBLEMA DEL PAPU- "Non permettere ai giocatori di allenarsi è un errore di ottusità. Così, il Papu Gomez non può lavorare da solo a Zingonia, su seimila metri quadrati, ma può farlo in un parco: immaginatevi cosa succederebbe se lo facesse e quanta gente lo avvicinerebbe.(...). E poi vedremo se entro metà giugno potranno tornare le partite: se così non fosse, bisognerà cristallizzare la classifica,anche se nascerebbero ricorsi soprattutto per il problema di promozioni e retrocessioni".