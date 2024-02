Atalanta, parte il toto-sorteggi! Per l'Europa League c'è una favorita ma anche l'ombra di Lisbona...

Questa sera l'Atalanta, sia la squadra che tutti i tifosi, saranno incollati alla tv per il doppio turno di Europa League perché da lì arriverà la sua avversaria, decisa poi nel sorteggio di domani alle 12 a Nyon. C'è tanta attesa perché l'Atalanta crede molto nell'Europa League e uno degli obiettivi stagionali, oltre alla finale in Coppa Italia e al 4° posto Champions, è il passaggio del turno a cinque stelle. Qualche bergamasco poco scaramantico ha già comprato i biglietti per la finale alla Dublin Arena.



Quello di oggi è il ritorno degli spareggi tra retrocesse dalla Champions e seconde di Europa League: le rivali papabili dei nerazzurri però sono già quasi delineate dalle gare d'andata e potrebbero non essere otto, bensì sette o sei, dato che Milan e Roma non si potranno affrontare, perché gli ottavi non permettono i derby. Possibile però un bis con lo Sporting Lisbona già incrociato nel girone. E i nerazzurri non se lo augurano nonostante il doppio risultato utile inanellato. La speranza è di incontrare il Qarabag, Cenerentola del sorteggio. Al momento poi sono favoriti, e quindi potrebbero diventare avversari dell'Atalanta, Benfica, Galatasaray e Olympique Marsiglia. Tra Friburgo e Lens invece c'è più equilibrio ma l'Atalanta spera nel passaggio dei francesi.