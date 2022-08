Mario Pasalic, centrocampista croato dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A:



"Mi trovo bene all'Atalanta e posso dire che in questi anni a Bergamo posso tirare un bilancio positivo. I miei ruoli? Mi adatto subito a quello che vuole il mister, a prescindere. Cerco di fare il massimo in ogni ruolo".



IL SENSO DEL GOL - "Devo confidare che fin da piccolino, dai 10 ai 14 anni facevo sempre tanti gol e sicuramente è una mia attitudine questa. Le mie triplette? Emozioni indescribili, peccato che una di queste fatte nel derby contro il Brescia non c'era il pubblico".



LA CITTA' DI BERGAMO - "Mi piace Bergamo, è una cittadina piccola e mi trovo bene viverla insieme alla mia famiglia. Mi manca però il mare e dove abitavo a casa, avevo l'appartamento con vista".



IL TORINO - "Vlasic? Lo conosco bene, ci conosciamo fin da quando eravamo bambini: lui è fortissimo, un grande trequartista ma son convinto che possa far bene e con Juric farà vedere il suo valore. Il Toro sa come giochiamo, sarà una sfida a specchio perché abbiamo concezioni di gioco similari, ma noi siamo consapevoli che possiamo vincere".