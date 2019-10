Il centrocampista croato dell'Atalanta Mario Pasalic commenta la gara favolosa messa in campo dai suoi, che hanno saputo ribaltare il risultato e fare strage sotto la Curva Nord: “Si era messa male poi ci siamo ripresi dubito, abbiamo pareggiato alla svelta e dopo il rigore la gara si è messa in discesa e ci siamo divertiti. Abbiamo segnato sette reti, potevamo farne anche di più, ma siamo contenti così“.



“Abbiamo riscattato il pareggio di Roma e il ko di Manchester. Ora dobbiamo pensare subito alla prossima partita. Col Napoli sarà uno scontro diretto e per stare in alto dobbiamo fare un altro grande risultato. Il calcio è bello perché anche se perdi una partita dopo pochi giorni hai già la possibilità di riscattarti e oggi è stato così“.