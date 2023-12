L'Atalanta stende 4-1 la Salernitana e torna a lottare per l'Europa. Tra i protagonisti c'è anche Mario Pasalic, autore del 2° gol. Queste le sue parole ai microfoni di Sky:



200 PRESENZE - "E' una bella notizia, 200 non sono poche. Sono orgoglioso. Soprattutto per la vittoria".



VITTORIA - "E' stata dura e lo sapevamo, quando una squadra lotta per non retrocedere dà sempre tutto. Abbiamo preparato bene la partita, meno male che abbiamo trovato il gol subito".



SVOLTA COL MILAN? - "Quella vittoria è stata pesantissima. Ci ha dato fiducia, perché prima avevamo fatto molto bene nelle partite con le grandi senza portare a casa punti".



BOLOGNA - "Il Bologna sta facendo veramente bene soprattutto in casa, ma andiamo lì per vincere".



ILICIC ALLO STADIO - "Prima di un grande giocatore è un grande amico. E' molto bello vederlo in forma. I suoi dribbling e le sue magie ci mancheranno sempre. Uno dei più grandi della storia dell'Atalanta".