Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta cresciuto notevolmente nell'ultimo anno e quasi sempre titolare (12 volte su 15), oggi in conferenza stampa al Centro Sportivo di Čatež in Slovenia ha parlato del suo futuro, dato che il suo cartellino è ancora del Chelsea.



MIGLIORE STAGIONE- “Non so se è la mia migliore stagione, è difficile per me dirlo, meglio lasciare che valutino gli altri. Ma sono soddisfatto. Gioco quasi tutte le partite nella formazione iniziale, che è quello che mi serviva di più. Avevo bisogno di un club in cui avere continuità, in cui rimanere almeno due stagioni e mostrare ciò che so fare. Abbiamo davvero un buon rapporto io e Gasperini e da quante volte mi schiera in campo si può vedere quanto l’allenatore mi apprezzi. Non posso che parlare bene di lui. È un grande esperto di calcio, siamo una delle poche squadre di Serie A a giocare un calcio offensivo, sono due anni consecutivi che abbiamo il miglior attacco. E bisogna ricordare che prima del suo arrivo a Bergamo l’Atalanta lottava per la salvezza, ora è regolarmente in Europa”.



CHAMPIONS LEAGUE- “Tutto è arrivato nello stesso istante. Un bel gol, il pareggio contro una grande favorita, il primo punto dell’Atalanta in Champions League e la possibilità di giocarci ancora la qualificazione. Ma dobbiamo continuare così. La prossima partita con la Dinamo ci dirà molto per quanto riguarda il nostro futuro europeo. Crediamo di poter battere sia la Dinamo che lo Shakhtar e qualificarci per la fase a eliminazione. E poi vedremo fino a dove arriveremo. In Serie A ogni partita è difficile, ma la Juventus è qualcosa di speciale. E c’è un ulteriore difficoltà per noi, che non giochiamo alle partite casalinghe della Champions League a Bergamo, ma a San Siro a Milano. Ma proveremo a sfruttare al meglio queste due partite, così come anche la terza, quella con il Brescia, un derby che significa molto per i nostri tifosi”.



FUTURO- “Non ne so nulla, né per ora me ne preoccupo. Sono un giocatore dell’Atalanta e mi sto solo concentrando su come fare bene in questa stagione. Non dipende da me nè posso influenzare la decisione del Chelsea, ma non mi dispiacerebbe rimanere a Bergamo. L’Atalanta è un buon club, abbiamo un grande allenatore e una squadra che gioca bene e che cresce anno dopo anno. E poi Bergamo è più vicina alla Croazia, quindi posso fare un salto a casa e i miei parenti e amici possono venirmi a trovare più spesso per vedere le mie partite”.