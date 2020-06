Il centrocampista croato dell'Atalanta Mario Pasalic, nerazzurro al 100% dopo il riscatto dal Chelsea ufficializzato oggi dal club bergamasco, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ad Atalanta.it: “I tifosi sono una famiglia, l’Atalanta ha investito su di me nonostante in questi tempi non sia facile. Dobbiamo delle soddisfazioni sportive a tutto un popolo. Ci siamo messi alle spalle un brutto periodo, ora vediamo di mettere qualche sorriso”.



CHAMPIONS- “Ringrazio la società per la fiducia, fin dal mio arrivo avevo capito quanto fossero speciali l’Atalanta e Bergamo. Dura investire di questi tempi, ma la squadra è forte e il mister è bravo. Prima pensiamo a consolidare la posizione in campionato: mancano tante partite, alla Champions guarderemo in agosto”.



CITY- “Sono molto contento, anche perché già la scorsa estate per me era la prima volta nello stesso posto per più di una stagione. Giocare ogni tre o quattro giorni è dura per tutti: siamo quarti, dobbiamo difendere la posizione. Quando sarà finita, penseremo alla Champions League. Qui ho fatto gol importanti, impossibile ricordarli tutti. Certamente quello più pesante è stato per il pareggio col Manchester City in Champions League”.