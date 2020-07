Una rete ieri sera, la prima che ha aperto le danze contro il Napoli, la prima in nerazzurro al 100% dopo il riscatto dal Chelsea, la sesta in stagione per un suo record personale. Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, ha commentato così la vittoria ai microfoni di Atalanta.it: "Il Napoli era partito bene, dopo questo lungo stop. Però noi siamo riusciti a fare, ancora una volta, un’ottima gara. Soprattutto sul piano difensivo… e poi abbiamo segnato. Come sempre. E’ una vittoria molto importante che di da un’ulteriore spinta in avanti, dobbiamo proseguire così. Abbiamo fatto gol già nei primi minuti del secondo tempo, la cosa ci ha aiutato molto. Poi è stato più facile gestirla”.



TIFOSI– “Prima di tornare in campo avevamo promesso alla nostra gente che avremmo regalato sorrisi, al popolo atalantino, che ha sofferto tanto. Dobbiamo continuare così come stiamo facendo”.



RUOLO- “Non mi importa il ruolo che sceglie il mister, sono sempre pronto per aiutare la squadra. Il miglior modo possibile è segnare però non ci riesco sempre”.



CAGLIARI– “Si gioca subito, ogni tre giorni. Testa subito al Cagliari, si tratta di un’altra importante sfida. Per continuare questo filotto…”.