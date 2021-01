Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, parla ai microfoni di Dazn al termine della partita persa contro la Lazio: "Oggi la partita non è andata bene come in Coppa Italia. Non siamo stati concentrati, potevamo pareggiare ma pensiamo alla prossima che è di nuovo la Coppa Italia che è un nostro obiettivo. Ho passato due mesi fuori, ora sono contento di essere tornato anche se la squadra andava bene. Mi aspettavo un rientro migliore".



CONCORRENZA SULLA TREQUARTI - "Il mister ha tante scelte, ma con caratteristiche diverse. Può scegliere chi mettere e ognuno darà il massimo".





VINCERE UN TROFEO? - "Coppa Italia? E' un grande obiettivo ma giochiamo contro un avversario tosto. Sarà una battaglia e sarebbe bello vincere qualcosa dopo questi 3/4 anni in cui stiamo facendo bene".



SU GOMEZ - "Auguro il meglio a Gomez, ma dobbiamo guardare avanti".