Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida all'Udinese: "Partita difficile come lo sono tutte in campionato. L'Udinese è una squadra che ha subito pochissimi gol, sono statici e difendono molto bene ma se vogliamo restare in alto dobbiamo giocare una gara veloce, trovare spazi e fare più gol possibili".