Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, parla a Sky dell'assenza di Duvan Zapata: "Giochiamo in modo diverso, è un giocatore che ci manca tanto. Difficile ma abbiamo altri attaccanti con diverse caratteristiche. Duvan è uno che si occupa tanto degli altri aprendo spazi. Adesso non c’è e dobbiamo trovare un altro modo per fare gol”.