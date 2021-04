Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Gasperini in concomitanza delle festività pasquali, i nerazzurri torneranno al lavoro martedì 6 aprile, come riporta Atalanta.it.



Al Centro Bortolotti di Zingonia è in programma un allenamento al pomeriggio a porte chiuse per cominciare la preparazione alla sfida con la Fiorentina che si disputerà domenica 11 aprile allo stadio Franchi di Firenze per la 30ª giornata della Serie A TIM 2020-2021.



Nel giorno di Pasquetta alcuni nerazzurri si sono voluti tenere comunque in allenamento: avvistato questa mattina il difensore José Luis Palomino sulla ciclabile di Bergamo con la bicicletta elettrica, mentre l'ala sinistra Robin Gosens ha preferito una gita in Mountain-Bike lungo fiume con la compagna Rabee. Attorno a una tavola da pranzo con gli amici si è invece rilassato Luis Muriel dopo la doppietta ai danni dell'Udinese.