Ai canali ufficiali della società, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha commentato i sorteggi Champions: "Villarreal, Manchester United e Young Boys? Sono nomi che mi fanno venire il mal di testa, abbiamo comunque pescato degli squadroni che hanno grande esperienza e come si sa per noi c'è sempre da imparare, andiamo all'università e affronteremo club che hanno una storia significativa".



FARE BELLA FIGURA- "Il nostro obiettivo sarà quello senz'altro di fare bella figura, è vero anche che poteva anche andare peggio come in tutte le cose però io dico quel peggio lì sarebbe stato magari un massacro ravvicinato: ce la possiamo giocare. In questa competizione abbiamo visto ormai che le squadre che arrivano fino a qui sono tutte delle signore squadre, per cui speriamo di fare bella figura. E' una storia incredibile, siamo anche noi scioccati da questo grande risultato raggiunto grazie a una struttura societaria che si è dimostrata di livello insieme ad un grande allenatore, oltre a tutti i professionisti in ogni settore. I ragazzi sono formidabili. Troveremo grandi avversarie lo sappiamo, ma cercheremo di essere in ogni modo all'altezza della massima competizione europea. Siamo l'Atalanta, dobbiamo giocarcela".