Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha ricordato con immensa tristezza la scomparsa della grande bandiera bergamasca della Dea Zaccaria Cometti, che si è spento ieri nella sua Romano di Lombardia all'età di 83 anni: "Sono molto addolorato, se ne va un altro importante pezzo di storia nerazzurra", ha riferito amareggiato a L'Eco di Bergamo.



UN ESEMPIO- Zaccaria Cometti, 178 presenze tra il 1956 e il 1970, ha vinto la Coppa Italia nel 1963 con la squadra della sua città, per poi diventare allenatore del settore giovanile nerazzurro, allenatore in seconda e infine preparatore dei portieri: "Ricordo la sua umiltà, ma anche la sua grande determinazione, era un bergamasco doc, un vero esempio per noi giovani”, ha concluso Percassi.