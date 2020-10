In molti sono ancora stupiti dell'offerta mostre piovuta dal cielo (solo in apparenza, perché era dall'ottobre 2019 che l'entourage inglese stava seguendo da vicino il giocatore) da parte del Manchester United all'Atalanta per Amad Diallo: 40 milioni per un esterno d'attacco del 2002 che ha alle spalle solo qualche minuto in Serie A e per di più nel corso della scorsa stagione.



BOTTA E RISPOSTA- Un affare d'oro per patron Percassi, sulla cui operazione si sono accesi i riflettori di tutto il mondo del calcio. Persino il connazionale ivoriano Didier Drogba, in attesa che Diallo inizi la sua avventura inglese da gennaio, ha contattato Diallo via social per fargli i complimenti: “Congratulazioni, grande Amad”, gli ha scritto l'ex attaccante. Pronta la risposta del giovanissimo talento che ha bruciato le tappe: “Grazie, leggenda”, a manifestare subito tutta la sua modestia nei confronti del più volte 'Calciatore dell'anno'.