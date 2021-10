Come scenderà in campo l'Atalanta domenica pomeriggio contro l'Empoli? Ci sono due correnti di pensiero, perché mister Gasperini potrebbe decidere di non rischiare nessuno dei suoi big in vista della gara all'Old Trafford del 20 ottobre, così come invece potrebbe pensare partita per partita e far riguadagnare minutaggio sulle gambe a certi titolari che in nazionale non hanno trovato spazio e allo stesso Toloi, che è tornato in gruppo.



Anche perché i 3 punti a Empoli sono quasi un obbligo per l'Atalanta a questo punto del campionato. Ma se il tecnico nerazzurro dovesse affidarsi alle seconde linee, ecco come potrebbe schierarsi un'eventuale Dea 2:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Lovato, Demiral, Palomino; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Pezzella; Pasalic; Muriel, Piccoli.