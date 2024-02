Atalanta, per il futuro c'è un ritorno al passato! Si chiama Colpani, ma c'entra Koopmeiners...

Andrea Colpani è sicuramente la rivelazione di questo campionato di Serie A, targato Monza. Il centrocampista classe '99 ha già segnato sette gol (un assist) in ventiquattro giornate, spedito verso la doppia cifra.



Dotato di spiccate qualità, messe in mostra già nella passata stagione, e cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta (squadra dal quale il Monza ha riscattato il giovane, con l'obbligo esercitato dopo la promozione in Serie A), potrebbe tornare a Bergamo 'da grande' per fare il definitivo salto di qualità: nella mediana nerazzurra potrebbe liberarsi la casella di Teun Koopmeiners, sempre più stella del centrocampo orobico e del calciomercato. I buoni rapporti tra le due dirigenze potrebbero consentire il percorso opposto, il ragazzo la strada la conosce bene.