Ormai è passato un mese da quando Pinamonti ha detto sì all'Atalanta. Il club bergamasco resta in vantaggio su Monza e Sassuolo proprio grazie alla forte volontà del centravanti trentino di giocare nel club bergamasco che lotta per un posto in Europa.



Marotta ha fretta di chiudere l'affare e sarebbe disposto a venire incontro all'Atalanta con un piccolo sconto: si può chiudere a 18 milioni. Nessun passo indietro invece sul diritto di recompra che l'Inter vuole inserire a tutti i costi nella trattativa, fissato a 30 milioni: Percassi non gradisce, ma sembra ormai l'unica soluzione per arrivare alla tanto attesa fumata bianca che farebbe felice entrambi i club e il giocatore.



L'altra condizione non è in realtà così indispensabile: la permanenza eventuale di Muriel nella rosa nerazzurra, pur se ancora ricercato dalla Juve, non bloccherà l'arrivo dell'attaccante. L'Atalanta infatti, che vuole tornare in Champions e provare a vincere la Coppa Italia, quest'anno per la prima volta potrebbe volere in rosa tre centravanti di livello per ottenere i suoi obiettivi, ruotandoli e garantendo a tutti (anche a Pinamonti che lo richiede) un buon minutaggio in campo.