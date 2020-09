Una vecchia conoscenza dell'Atalanta, un bergamasco doc cresciuto nelle giovanili nerazzurre ed esploso sotto la guida del tecnico Gian Piero Gasperini, potrebbe presto tornare a casa. Si tratta di Roberto Gagliardini, che nell’Inter non è titolare e sembra non essere nelle prospettive future della squadra, sovraffollata sulla mediana. Il tecnico Gasperini lo stima, aiuterebbe la Dea perché italiano, perfetto per la lista Uefa, e soprattutto andrebbe a dare il cambio ai pilastri Freuler e de Roon.



L'Eco di Bergamo parla di un interessamento dell'Atalanta a un’operazione simile a quella che ha riportato a casa, in prestito, Mattia Caldara. Oltre a quello dell’interista, si fa anche il nome di Sturaro. Sartori ha detto che le operazioni sono chiuse al 90%: la fetta mancante è quella che potrebbe portare il nuovo vice de Roon.