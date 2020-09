Per Josip Ilicic si comincia ad intravedere il sereno. Il trequartista 'made in Slovenia' ha abbracciato i compagni, al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia, indossando nuovamente i colori nerazzurri - come raccolto da Calciomercato.com - al fine di sostenere una leggera seduta differenziata. Ancora presto per prevedere la data del suo ritorno in campo, ma i tifosi atalantini possono già esultare per avere rivisto il 'Professore'.