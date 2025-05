da parte dei dirigenti nerazzurri. Il casting degli allenatoriche per i Percassi sarebbe dovuto rimanere a vita dopo 9 anni a Bergamo, ha messoe quindi addio. Poche ore più tardi è arrivata la notizia dei contatti, sempre più frequenti e concreti, con la dirigenza romana, che stanno continuando anche in queste ore. Le dimissioni ormai, il suo contratto scade a giugno 2026, sono una formalità. Nelle ultime ore si era fatto pressante il nome di, che solo coincidenza pare essere stata, del suo addio alla Fiorentina. Lui, allievo del Gasp, profilo giovane e intrigante che piace ai Percassi, era già da tempo uno dei papabili candidati. Adesso però qualcosa è cambiato.

L'unica caratteristica che "non piace" infatti di Palladino, ma che pesa non poco, èLa prossima stagione l'Atalanta dovrà giocarsi la Champions League, mentre l'ex viola è reduce dall'avventura in Conference., l'Europa dei grandi la conosce bene ed è stato anche l'uomo scudetto, un obiettivo che quest'anno i Percassi hanno concretamente sognato. Attualmente il tecnico ex Milane dovrebbe prima risolvere il suo impegno con il club saudita. Di Pioli, oltre all'esperienza, piaccionoe la sua visione moderna del gioco del calcio, aperta ai cambiamenti e dinamica.

L'esperienza sembra essere comunque la caratteristica più importante nella lista dei desideri dell'Atalanta. E quindi al primo posto, a pari merito con Pioli,, deve solo decidere se dire sì prima alla Lazio, e i Percassi hanno fretta di chiudere il contratto per un progetto a lungo termine e per iniziare a costruire la squadra del futuro anche e soprattutto in base alle esigenze e alle caratteristiche tecnico-tattiche del nuovo tecnico. Continuano a piacere ancheha portato l'Ajax a giocare un bel calcio,, altro allievo del Gasp, ma anchequello che sembra far battere di più il cuore ai tifosi. Il telefono è bollente, le trattative sono in corso.