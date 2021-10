Partita ufficialmente la caccia al biglietto per il match più prestigioso giocato a Bergamo, Atalanta-Manchester United: poco dopo le ore 13 di oggi il circuito Vivaticket è andato in crash per qualche minuto per le tantissime richieste.



Il match è in programma martedì 2 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo con inizio alle 21 e, come informa Atalanta.it, i tagliandi sono disponibili attraverso tre modalità di vendita distinte: prima la prelazione per gli abbonati di Serie A 2019/20 sul proprio settore, dalle 13 di venerdì 22 alle 23 di domenica 24 ottobre, poi la prelazione abbonati Serie A 2019/20 con scelta libera del posto, dalle 10 di lunedì 25 alle 23 di martedì 26 ottobre, infine la vendita libera, dalle 10 di mercoledì 27 ottobre alle 21 di martedì 2 novembre.