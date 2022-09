Il caso Ruslan Malinovskyi è esploso in casa Atalanta nelle ultime settimane con Gasperini che lo ha di fatto messo alla porta e con le trattative con Tottenham e Marsiglia che non sono in realtà mai decollate. Decisivo, secondo quanto appreso da Calciomercato.com è stato l'intervento, o meglio la volontà, di Luca Percassi che considera il fantasista ucraino un gioiellino da non svendere e che, di fatto, si è imposto togliendolo dal mercato. Toccherà ora a Gasperini rimediare alla rottura interna.