Grande soddisfazione per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che può 'festeggiare' un altro dei suoi 'big' convocato con la rispettiva nazionale: è Ruslan Malinovskyi che, con la sua Ucraina, disputerà le partite del Gruppo 4 di UEFA Nations League, contro Svizzera e Spagna.



La notizia fa il paio con quella relativa a Robin Gosens, altro gioiello della truppa nerazzurra, convocato dalla Germania per le gare (sempre di Nations League) contro Spagna e Svizzera: in pratica, le stesse avversarie del compagno ucraino Malinovskyi, ma in forma invertita.