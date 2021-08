Aleksej Mirančhuk è uno dei talentuosi pezzi di qualità dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Con l'abbondanza tra centrocampo ed attacco, però, non sempre il fantasista russo riesce a trovare spazio: nelle scorse ore, secondo 'Sky Sport', il Milan avrebbe effettuato più di un sondaggio con la dirigenza nerazzurra per accaparrarsi, in prestito, le prestazioni del calciatore. Ma la trattativa è tutt'altro che semplice, con la volontà dei bergamaschi di non privarsi del ragazzo e di non rinforzare una diretta concorrente per una posizione di rilievo in classifica.