Più volte il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, negli ultimi mesi, ha spiegato quanto per lui siano "indispensabili" i suoi attaccanti colombiani: Zapata e Muriel, esperti veterani over 32. La società però, spendendo quasi 60 milioni (senza contare bonus e riscatti) per la linea verde Touré, Scamacca e De Ketelaere, sembrava aver dato una direzione precisa al tridente nerazzurro, salutando definitivamente i colombiani, spesso infortunati e dall'ingaggio pesante.



Non è così però per il Gasp, che nelle ultime amichevoli pre-stagionali continua a mandarli in campo dal 1'. Con l'infortunio di Touré, risentimento muscolare alla coscia destra, sembra avere ancora più bisogno della fisicità di Zapata e della qualità tecnica di Muriel. La Roma tentenna, non dando garanzie al numero 91 né i 10 milioni all'Atalanta, il Monza aspetta di liberarsi di Petagna e con il 9 nerazzurro prende tempo. Domenica però c'è il Sassuolo e la probabilità che il tandem colombiano scenda in campo dal 1' è altissima. Un chiaro messaggio sul mercato.