C'è chi ha pensato ci fosse lo zampino del Papu Gomez- rimasto affezionato ai colori rossi e azzurri della società- e chi invece ha già applaudito la lungimiranza del presidente dell'Atalanta Antonio Percassi. Fatto sta che dopo la dichiarazione del patron del Catania Antonino Pulvirenti, che ieri ha chiuso le porte all'imprenditore Raffaello Follieri parlando di una presunta cordata italo-americana interessata al club siculo- “Nessuna trattativa con Follieri. Concreto l’interesse di un gruppo di imprenditori italo-americani. Il Catania ha la forza per andare avanti e finire il campionato"- oggi la redazione di "Catanista" rilancia.



Antonino Pulvirenti e l'avvocato Gitto sarebbero infatti partiti alla volta di Bergamo proprio per incontrare l'imprenditore Antonio Percassi e la sua famiglia, che a loro volta sarebbe interessata al Catania. In Sicilia sognano già grandi scenari, anche se qualcuno preoccupato di diventare un' 'eterna succursale in Serie B' c'è, mentre a Bergamo storcono il naso: i tifosi nerazzurri vogliono che il presidente investa solo sull'Atalanta nel mercato invernale, con il glorioso obiettivo di raggiungere i quarti di Champions.