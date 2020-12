Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, parla a Sky Sport dopo il passaggio del turno in Champions League: “Sono state partite straordinarie, stadi meravigliosi, vedere un'Atalanta che rappresenta Bergamo per noi è straordinario”.



SU GASP-GOMEZ - “Non è nostra abitudine presentarci davanti ai microfoni, solitamente la palla va lasciata ai protagonisti. Questo vuole essere la dimostrazione che cerchiamo di essere presenti e fare bene della società. In tutte le famiglie le discussioni fanno parti della vita quotidiana. A volte sono più forti, ma poi si va avanti. Stasera vale più di mille parole. Se restano entrambi? Sì, sì”.