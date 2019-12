Antonio Percassi, patron dell'Atalanta, parla a margine del pranzo di Natale con la stampa locale: "È stata una giornata pazzesca a Nyon. Ci siamo resi conto di quanto siamo stimati dai grandi club di questa competizione, pur essendo pivelli. I risultati sono stati importanti, ma è soprattutto per il nostro gioco e questo ci rende ancora più orgogliosi. È stato un anno storico, inimmaginabile, anche per la Primavera che ha vinto il campionato dopo tanti anni. Siamo una squadra forte fin dalla dirigenza e dai dipendenti. Io appaio ma chi lavora è mio figlio Luca. Un grazie anche alla tifoseria e alla stampa che ci stanno accompagnando in questo sogno".