Anche il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi ha commentato al sito della Uefa il sorteggio contro il PSG di Champions League.



IL PSG - "Per l’Atalanta e per tutta la città di Bergamo è un orgoglio essere qui tra le otto protagoniste. Il Psg? Affronteremo un'avversaria fortissima. Ma siamo ai quarti e non poteva andare diversamente. L'Atalanta giocherà con umilità e grande determinazione. Proveremo a giocarci le nostre chance".



SCUOLA - "Per noi sarà come andare a scuola e imparare. Siamo onorati di questo: per noi sarà una partita memorabile, per scrivere un'altra bellissima pagina della storia di questo club".



Poi a Sky Sport ha ribadito



SALVEZZA E POI... - "Noi anche quest'anno abbiamo raggiunto la salvezza, tutto quello che arriva in più è di guadagnato. L'Atalanta è stata determinante per dare un po' più di sollievo alla città, il nostro popolo è stato colpito duramente e l'Atalanta è servita per strappare un sorriso"



JUVE - "​È una squadra della Madonna, per cui domani facciamo il primo test. È dura".