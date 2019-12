Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi ha parlato ai microfoni di Radio Deejay del futuro del club bergamasco .



ANNATA TOP - "Assolutamente è stata un'annata incredibile per come si è chiuso l'anno scorso al terzo posto, poi la Champions League e l'importante risultato con il passaggio del turno".



VENDERE E GIOVANI - "Per noi l'esigenza fondamentale è che i conti siano a posto e nel calcio è un attimo che si vada in difficoltà. Abbiamo puntato molto sul settore giovanile e il salto di qualità arriva da lì. Ogni anno ci siamo rinforzati sempre di più grazie a loro che abbiamo poi piazzato in squadre importanti".



PROGETTO PROVINCIALE - "La strategia della nostra società è sempre la stessa: investiremo ancora nello stadio, nel centro sportivo e nel settore giovanile. Dobbiamo sempre far quadrare i conti e anche se abbiamo già un progetto serio per i prossimi anni per confermarci, dobbiamo continuare a ragionare da "provinciale"".



GASPERINI - "Come l'ho convinto a rinnovare? Ci siamo trovati una mattina alle 9 abbiamo rilanciato io e mio figlio anche sull'aspetto economico, ma soprattutto abbiamo fatto un ragionamento complessivo sul progetto di crescita della società e lì ha scelto di restare legato a noi. Gasperini è fondamentale, abbiamo seguito le sue idee e ci ha cambiato la vita. È intervenuto con diversi giocatori su mentalità e attitudine".



KULUSEVSKI - "La fortuna è che abbiamo un giocatore che è esploso e diventerà un gran giocatore. Abbiamo non fretta, ma di fronte a determinate cifre faremo quello che abbiamo sempre fatto ovvero monetizzare e reinvestire. Lo faremo a prescindere da lui perché questo modello ci permette di crescere".